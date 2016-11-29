100 milyona koşuyor

Turkcell Genel MüdürüKaan Terzioğlu, şirketin üçüncüçeyrek sonuçlarını ve yeni dataoperatör modeli lifecell'i anlattığıtoplantıda, bölgesel bir operatörhaline gelmeyi hedeflediklerinibelirterek, "Hedefimiz 100 milyonaboneye sahip bölgesel bir oyuncuolmak. Bunun için de yatırımlaradevam ediyoruz. 2016-2018 arasındayüzde 10-15 arasında büyüme,yüzde 32-35 arasında kârlılık veyüzde 17'ye varan oranlarda yatırımhedefimiz var" dedi. Dünyada ilkkez sadece internet üzerindeniletişim çözümleri sunan, Turkcell'inyeni operatörü lifecell'i de tanıtanTerzioğlu, "Şu anda Kıbrıs'ı seçtik.Sadece data paketi ile tüm iletişimihtiyacını karşılayacak bu yeniliğilifecell markası ile önümüzdekiyıl Türkiye'de devreye almayıhedefliyoruz. Bu yeniliğiiştiraklerimizle dünyaya yayacağız.Türkiye'deki datanın yüzde 95'iyurt dışında. Bunu aşmak için yeniyatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.
11 MİLYON BİP'Lİ VAR
4.5G abonelerinin sayısının 20 milyonu aştığını anlatan Terzioğlu, şunları kaydetti: "Turkcell'in toplam internet trafiğinin yüzde 25'i 4.5G şebekemizden sağlanıyor. Şebekemizdeki kişi başına data kullanımı da ortalama yüzde 59 artışla 2.6 GB'ye çıktı. BiP'in indirilme sayısı yaklaşık 11 milyon, lifecell içerisinde de yer alan diğer uygulamalarımızdan fizy yaklaşık 7.5 milyon, lifebox 3.5 milyon ve Turkcell TV+ ise yaklaşık 2.5 milyon kez indirildi. Bu yoğun talep bizi yeni çözümler geliştirmeye yönlendiriyor."
ANA LOKOMOTİF DATA
Terzioğlu, telekomünikasyon şirketlerinin geleceğinin data ile olacağını belirterek, Turkcell'in 3'üncü çeyrek sonuçlarına bakıldığında da büyümenin ana lokomotifinin data olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Sadece mobil data geliri yüzde 97 arttı" dedi.
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