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100 milyona koşuyor

Sesli görüşmeden bilgi depolamaya kadar verdiği hizmetleri tek çatı altında ve internet üzerinde sağlamaya başlayan ’in yeni hedefi, 100 milyon aboneye ulaşmak...

100 milyona koşuyor
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını ve yeni data operatör modeli lifecell'i anlattığı toplantıda, bölgesel bir operatör haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz 100 milyon aboneye sahip bölgesel bir oyuncu olmak. Bunun için de yatırımlara devam ediyoruz. 2016-2018 arasında yüzde 10-15 arasında büyüme, yüzde 32-35 arasında kârlılık ve yüzde 17'ye varan oranlarda yatırım hedefimiz var" dedi. Dünyada ilk kez sadece internet üzerinden iletişim çözümleri sunan, Turkcell'in yeni operatörü lifecell'i de tanıtan Terzioğlu, "Şu anda Kıbrıs'ı seçtik. Sadece data paketi ile tüm iletişim ihtiyacını karşılayacak bu yeniliği lifecell markası ile önümüzdeki yıl Türkiye'de devreye almayı hedefliyoruz. Bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya yayacağız. Türkiye'deki datanın yüzde 95'i yurt dışında. Bunu aşmak için yeni yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

11 MİLYON BİP'Lİ VAR
4.5G abonelerinin sayısının 20 milyonu aştığını anlatan Terzioğlu, şunları kaydetti: "Turkcell'in toplam internet trafiğinin yüzde 25'i 4.5G şebekemizden sağlanıyor. Şebekemizdeki kişi başına data kullanımı da ortalama yüzde 59 artışla 2.6 GB'ye çıktı. BiP'in indirilme sayısı yaklaşık 11 milyon, lifecell içerisinde de yer alan diğer uygulamalarımızdan fizy yaklaşık 7.5 milyon, lifebox 3.5 milyon ve Turkcell TV+ ise yaklaşık 2.5 milyon kez indirildi. Bu yoğun talep bizi yeni çözümler geliştirmeye yönlendiriyor."

ANA LOKOMOTİF DATA
Terzioğlu, telekomünikasyon şirketlerinin geleceğinin data ile olacağını belirterek, Turkcell'in 3'üncü çeyrek sonuçlarına bakıldığında da büyümenin ana lokomotifinin data olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Sadece mobil data geliri yüzde 97 arttı" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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