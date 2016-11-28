Uçakta internet dönemi

Uçakta internet hizmeti 2017'de başlıyor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan ve 2017 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanan S Bant havacılık projesiyle uçaklarda 75 megabite kadar internethizmeti verilebilecek. Türkiye'nin de benzer hizmeti sunabilmesi için Türksat ve Inmarsat tarafından çalışma yapılıyor. Bilgi Teknolojileri veİletişim Kurumu'nca (BTK) hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti için 2009'da düzenleme yapıldı ve halihazırda yetkili 3 işletmeci bulunuyor. Söz konusu hizmetin ticari olarak sunumu öncesinde şu ana kadar çeşitli deneme çalışmaları yapıldı. Hava taşıtlarında internet, ilk olarak 2012'de Kurul kararıyla Ku-band için, yakın zamanda da Ka-band için düzenlendi.
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