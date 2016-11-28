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ta dönemi

Uçakta internet dönemi
Uçakta hizmeti 2017'de başlıyor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan ve 2017 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanan S Bant havacılık projesiyle larda 75 megabite kadar internet hizmeti verilebilecek. Türkiye'nin de benzer hizmeti sunabilmesi için Türksat ve Inmarsat tarafından çalışma yapılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) hava taşıtlarında GSM 1800 mobil telefon hizmeti için 2009'da düzenleme yapıldı ve halihazırda yetkili 3 işletmeci bulunuyor. Söz konusu hizmetin ticari olarak sunumu öncesinde şu ana kadar çeşitli deneme çalışmaları yapıldı. Hava taşıtlarında internet, ilk olarak 2012'de Kurul kararıyla Ku-band için, yakın zamanda da Ka-band için düzenlendi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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