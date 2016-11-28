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Teknolojik alışverişe 12.5 milyar lira

Teknolojik alışverişe 12.5 milyar lira
Türkiye'de tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 büyüyerek, 12.5 milyar liralık ciroya ulaştı. GfK'nın araştırmasına göre; geçen yılın aynı dönemine oranla ciroda pozitif yönde büyüyen sektörler sırasıyla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve telekom olurken; tüketici elektroniği, ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ile görüntüleme sistemleri daraldı. Üçüncü çeyrekte beyaz eşya sektörünün cirosu, yüzde 24.5 artışla 4.1 milyar liraya ulaştı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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