Teknolojik alışverişe 12.5 milyar lira

Türkiye'de tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 büyüyerek, 12.5 milyar liralık ciroya ulaştı. GfK'nın araştırmasına göre; geçen yılın aynı dönemine oranla ciroda pozitif yönde büyüyen sektörler sırasıyla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve telekom olurken; tüketici elektroniği, ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ile görüntüleme sistemleri daraldı. Üçüncü çeyrekte beyaz eşya sektörünün cirosu, yüzde 24.5 artışla 4.1 milyar liraya ulaştı.