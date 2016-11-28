Teknolojik alışverişe 12.5 milyar lira

Türkiye'de tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde10.7 büyüyerek, 12.5 milyarliralık ciroya ulaştı. GfK'nın araştırmasına göre; geçen yılın aynı dönemine oranla ciroda pozitif yönde büyüyen sektörler sırasıyla beyaz eşya,küçük ev aletleri ve telekom olurken; tüketici elektroniği, ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri, bilgi teknolojileri ile görüntüleme sistemleri daraldı. Üçüncü çeyrekte beyaz eşya sektörünün cirosu, yüzde 24.5 artışla 4.1milyar liraya ulaştı.
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