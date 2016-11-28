Senetle ev alımına dikkat!

Tüketici dernekleri ve hukukçular, son dönemde artan senetle konut alımında vatandaşların mağdur olmaması için çeşitli uyarılarda bulundu. Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, senetle maket üzerinden konut alan tüketicinin inşaat şirketinin güvenilirliğini sorgulaması gerektiğini ifade ederek, "Bu müteahhit veya şirket daha önce kaç proje teslim etmiş, hakkında şikayet olmuş mu? Alıcının bu soruların cevabını araması lazım" dedi. Kolçak, şunları kaydetti: "Senetle borçlanma yapılırken mutlaka senetler nama yazılı olmalı ve her taksit için ayrı ayrı senet yapılmalıdır. Doğru senet yaparak tüketici kendini teminata alabilir. Müteahhidin inşaatı bitirememesi durumunda nama yazılı olan senetler ödenmeyebilir ancak emri havalesine yazılı olanlar piyasada üçüncü kişiler tarafından kullanılacağı için tüketici ödemek zorunda kalacaktır."



'ÜZERİNE NOT DÜŞÜN'

Gayrimenkul Hukuk Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel de şu uyarıları yaptı: "Müteahhit, bu senetleri kredi için kullanabilir veya üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu, kötü niyetli devir de olabilir. Senetlerin üzerine bir metin yazılması gerekiyor. 'Şu gayrimenkulün, paftanın, parselin satışının teminatıdır' gibi bir yazı yazılabilir. İkinci tercih olarak Ticaret Kanunu'na göre senedin ciro edilemeyeceği kaydı konulabilir."



