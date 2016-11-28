‘Piyasa kendi dengesini bulur’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz artışıyla ilgili ekonomide kalıcı bir hasar meydana gelmeyeceğini, bu dönemde dövizle ilgili piyasanın kendi dengesini bulacağına kesinlikle inandığını söyledi. Zeybekci, "Piyasa kendi dengesini bulacaktır ama piyasa kendi dengesini bulurken bizim uygulayabileceğimiz bazı yardımcı estrümanlar olur mu, olur. Bunları da şu anda yapıyoruz zaten, hükümet olarak yapmaya da devam edeceğiz" dedi.