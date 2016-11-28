Parasını getirene koruma kalkanı

Varlık barışında geri sayım başladı. Hükümet, 31 Aralık'ta sona erecek varlık barışı başvurularını teşvik için atağa geçerken, hem yatırımcı hem de bankaların tereddütleri ortadan kalkıyor. Güvenlik soruşturması dışında parasını nereden bulduğu, özel hayatı, ailesiyle ilgili rahatsız eden sorular yöneltilmeyecek. Kovuşturma, inceleme yapılmayacak. Bankaların da kara para kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmaması için güvence sağlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.