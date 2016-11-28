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Parasını getirene koruma kalkanı

Parasını getirene koruma kalkanı
Varlık barışında geri sayım başladı. Hükümet, 31 Aralık'ta sona erecek başvurularını teşvik için atağa geçerken, hem yatırımcı hem de bankaların tereddütleri ortadan kalkıyor. Güvenlik soruşturması dışında parasını nereden bulduğu, özel hayatı, ailesiyle ilgili rahatsız eden sorular yöneltilmeyecek. Kovuşturma, inceleme yapılmayacak. Bankaların da kara para kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmaması için güvence sağlanacak.

HAZAL ATEŞ
Etiketler:
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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