Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında 77,6 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını bildirdi.

Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un sonuçlarına ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 8 milyon 527 bin 452 başvuru dilekçesi alındığını ifade eden Ağbal, bu başvuruların 4 milyon 382 bin 606'sının internetten, 4 milyon 144 bin 846'sının ise bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapıldığını söyledi. Ağbal, şunları kaydetti:

"Kanunun yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinin tamamına ilişkin olmak üzere, yapılandırılan toplam tutar 77,6 milyar lira. Başvuru adedi ve yapılandırılan toplam tutar açısından bu veriler, benzer içerikli 6111 sayılı Kanunla mukayese edildiğinde başvuru adedinde yüzde 64,2, yapılandırılan tutarda yüzde 96,3 artış kaydedildi. Rakamlar bu defa yeniden yapılandırmaya olağanüstü bir ilginin söz konusu olduğunu ortaya koyuyor."