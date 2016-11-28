Diyanet’ten taksitle umre imkanı

Diyanet İşleriBaşkanlığı, 2017yılı Umre programıkapsamında kutsaltopraklara gitmekisteyenlere sunacağıtaksit imkanı için ilkprotokolü imzaladı.Daha önce sadece özel şirketlerde olantaksit imkanını artık Diyanet İşleriBaşkanlığı da sağlayacak. 'UmreFinansmanı Kampanyası' kapsamında ilkprotokol Albaraka Türk Katılım Bankasıile imzalandı. Umre'ye gitmek isteyenvatandaşlar, ödemelerini fark alınmadan4 veya 6 taksitle ödeyebilecek. Umre'yegitmek isteyenler kendilerine uygun Umreprogramını belirleyip ilgili bankaya ücretinipeşin veya taksitli yatırdıktan sonra,kendisine en yakın müftülüğe giderekveya "http://hac.diyanet.gov.tr" adresindeninternet ortamında kaydını yaptırabilecek.
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