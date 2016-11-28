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’ten taksitle imkanı

Diyanet’ten taksitle umre imkanı
İşleri Başkanlığı, 2017 yılı programı kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyenlere sunacağı taksit imkanı için ilk protokolü imzaladı. Daha önce sadece özel şirketlerde olan taksit imkanını artık Diyanet İşleri Başkanlığı da sağlayacak. 'Umre Finansmanı Kampanyası' kapsamında ilk protokol Albaraka Türk Katılım Bankası ile imzalandı. Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar, ödemelerini fark alınmadan 4 veya 6 taksitle ödeyebilecek. Umre'ye gitmek isteyenler kendilerine uygun Umre programını belirleyip ilgili bankaya ücretini peşin veya taksitli yatırdıktan sonra, kendisine en yakın müftülüğe giderek veya "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden internet ortamında kaydını yaptırabilecek.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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