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için önemli adım

Bankalar için önemli adım
Hükümet, büyümenin önünde bariyer olan yüksek faizlerin aşağı çekilmesi için elini taşın altına koyan ı rahatlatacak, kredi musluklarını açacak önemli bir adım atıyor. Bankaların mega projelere verdiği kredilere karşılık menkul kıymet çıkarılacak. 'Mega yatırım finansman bonosu' benzeri menkul kıymetleri Merkez Bankası ya da uluslararası büyük bankalar satın alabilecek. Böylece devredilen kredi ilave limite dönüşecek. Yetkililer, "Bankanın kredi limiti de açılmış olacak. Yeni krediler kullandırılabilecek" dedi.

Hazal ATEŞ
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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