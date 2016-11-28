Bankalar için önemli adım

Hükümet, büyümenin önünde bariyer olan yüksek faizlerin aşağı çekilmesi için elini taşın altına koyan bankaları rahatlatacak, kredi musluklarını açacak önemli bir adım atıyor. Bankaların mega projelere verdiği kredilere karşılık menkul kıymet çıkarılacak. 'Mega yatırımfinansman bonosu' benzeri menkul kıymetleri MerkezBankası ya da uluslararası büyük bankalar satın alabilecek. Böylece devredilen kredi ilave limite dönüşecek. Yetkililer, "Bankanın kredi limiti de açılmış olacak. Yeni krediler kullandırılabilecek" dedi.
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