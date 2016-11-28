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‘Ambargoyu asla düşünmedik’

‘Ambargoyu asla düşünmedik’
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile ilgili aldığı karara ilişkin, "Biz siyasi ilişkilerimizi ve ticari ilişkilerimizi birbirinden ayırarak karşılıklı çıkar ilişkileri doğrultusunda Avrupa ile ticari ilişkilerimizi her daim sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Biz ticari olarak bir engellemeyi ve ambargoyu asla ve asla düşünmedik" şeklinde konuştu.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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