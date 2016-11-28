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3 zam için son tarih 31 Aralık

Emekliler zam için bu tarihi bekliyor!
Bu yıl emekli olacaklar için sağlanan ekstra zam, "Dilekçemi şimdi mi vermeliyim?" sorularını artırdı. Emeklilik dilekçesini bu yıl bitmeden vermek ile 1 Ocak'ta vermek arasında farklar bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak'ta tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 lira seyyanen zam verildi. Bu zammın 2016'nın sonuna kadar SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacak herkesi kapsaması için de düzenleme yapıldı. Yani 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçesi veren bir kişi, 100 lira da seyyanen zam alacak. Ocak 2017'den itibaren emekli olanlar ise bu artıştan yararlanamayacak.

YILBAŞINDAN SONRA ORAN ARTIYOR
Ayrıca 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçesi verildiğinde, geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında yapılan enflasyon zamlarından da yararlanmak mümkün olacak. ndan sonra verilecek dilekçelerde ise sadece aylık bağlama oranı ile ilgili bir avantaj yer alıyor. Bu nedenle emeklilik tarihi ile ilgili kararı hesaplama yaparak vermek gerekiyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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