25 bin korucu alınacak

GÜvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yaklaşık 25 bin yeni korucunun alınacağını söyledi. 678 sayılı KHK ile 49 yaşını dolduran güvenlik korucularının 6 ay içinde emekliye sevk edileceğini, bu korucuların yerine ise 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocukları ya da kardeşlerinden birinin korucu olarak görevlendirileceğini belirten Sözen, şöyle konuştu: "Yaş nedeniyle emekli olacakların yerine kardeşi ya da oğlunun alınması, 18 bin yeni korucunun göreve başlaması demek. Bunun yanında bakanlığın, daha önce boşalan kadrolardan kaynaklanan 2 bin 500 korucu alımı söz konusu. Bakanlar Kurulu kararı ile de 5 bin korucu daha alınacak."
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