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25 bin alınacak

25 bin korucu alınacak
GÜvenlik ları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, yaklaşık 25 bin yeni korucunun alınacağını söyledi. 678 sayılı KHK ile 49 yaşını dolduran güvenlik korucularının 6 ay içinde emekliye sevk edileceğini, bu korucuların yerine ise 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocukları ya da kardeşlerinden birinin korucu olarak görevlendirileceğini belirten Sözen, şöyle konuştu: "Yaş nedeniyle emekli olacakların yerine kardeşi ya da oğlunun alınması, 18 bin yeni korucunun göreve başlaması demek. Bunun yanında bakanlığın, daha önce boşalan kadrolardan kaynaklanan 2 bin 500 korucu alımı söz konusu. Bakanlar Kurulu kararı ile de 5 bin korucu daha alınacak."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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