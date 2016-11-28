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14 milyon na iş fırsatı

14 milyon ev kadınına iş fırsatı
Son 6 yılda kadın ı yüzde 60 arttı. Hükümet, sayısı 14 milyonu geçen ev kadınlarına da istihdam kapısı açacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 35-40 yaş ev kadınlarının istihdama katılmaya yönelik yoğun başvurusu olduğunu belirterek, "İstihdam için sahaya ineceğiz. Yeni alanlar açmak, girişimciliği desteklemek için arazi çalışması yapacağız. Ulusal istihdam stratejisini güncelleyeceğiz" dedi. Hükümet, istihdam, yatırım, sosyal politikalarda kadınlara pozitif ayırımcılık yaparken, işgücüne katılımda rekor kırıldı. Kapsayıcı kalkınma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında yüzde 70 artış yaşandı. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor. Belediyelerde kadın istihdamgirişimcilik merkezleri kuruluyor. İŞKUR'un aktif işgücü programlarına katılanlara da cep harçlığı veriliyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim programlarından yararlanması için projeler hayata geçirilirken, çocuk bakımı, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak.

HAZAL ATEŞ
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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