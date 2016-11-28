Hükümet 1 milyon işsiz genç için düğmeye bastı

Son dönemde artışa geçen genç işsizlik oranlarını aşağı çekmek için hükümetin yeni bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi. Pilot uygulaması Doğu illerinde hayata geçirilmesi planlanan uygulama, 26 yaş ve altı nüfus için sigorta işveren primlerinin devlet tarafından ödenmesini öngörüyor. 1 milyona yakın genci ilgilendiren uygulamanın tüm ülkeye yayılması durumunda yüzde 19'a dayanan genç işsizlik oranının 7 puan düşeceği tasarının ek maddelerinde belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanan tasarı için perakende ve tekstil sektörünün temsilcilerinin görüşleri de alındı. Sektör temsilcileri bu konuda ciddi bir istihdam sağlamayı hazır olduklarını, özellikle Doğu illerinde tekstil atölyelerinde ve AVM'lerde çok sayıda istem yapabileceklerini hükümete iletti.



MEVCUT İŞÇİYİ KORUYACAK

Öte yandan tasarının mevcut istihdam düzenini bozmaması için bazı eklemelerle hayata geçirilmesi öneriliyor. Bu kapsamda yasaya mevcut işçilerin muhafazası şartının gelebileceği konuşuluyor. Yasanın hali hazırdaki genç istihdamı da kapsayacak şekilde düzenlenemesi de ağırlık kazanan fikirler arasında.



İŞ DÜNYASI İLE BULUŞULDU

Konuyla ilgili olarak tarafların da sık sık buluştuğu ifade edildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başta perakende olmak üzere birçok sektör temsilcisi ile bir araya gelerek arama toplantıları gerçekleştiriyor. SABAH'a konuşan sektör temsilcileri, bakanlığın konuyla ilgili olarak kendilerinde de fikir aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: "İşveren primi konusundaki düşüncelerimizi ilettik. Bu konuda bir adım gelirse istihdama ciddi katkı sağlayacağımızı ilettik. Özellikle AVM'ler konusunda her iki tarafa da ciddi kazançlar getirecektir. İş yeri sahipleri yüksek kiralar nedeniyle zorlanıyor. Böyle bir destek hem işsizliği azaltır, hem de AVM'lere doping etkisi olur." (Sabah)