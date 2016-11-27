Tuzak cezaya iptal

Karayollarında kısa aralıklarla kurulan 'tuzak radarlar' sebebiyle kesilen aşırı hız cezaları mahkemelerden dönmeye başladı. İzmir Bornova'da bir otomobile saatte 96 kilometre hızla seyrederken, 199 lira para cezası uygulandı. Sürücü avukatı Efekan Kaptan aracılığıyla cezanın iptali için 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren hakim, başvuruyu haklı bularak cezanın iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, hız bölgesi uyarı levhasının sağ şeritte olup, bu şeritten kamyon gibi araçların geçmesi halinde otomobil ve benzeri araçların sürücülerinin levhayı göremeyeceğini belirti. Ayrıca, "Tuzak kurarcasına küçük tabelalarla hız bölgesi sınırının ilanı günümüzdeki teknoloji göz önüne alındığında çağdaş hukuk devletinin gereklerine aykırı olduğundan, itiraz kabul edilmiştir" dedi.



'EMSAL OLACAK'

Kararın benzer şekilde ceza uygulanan herkese emsal teşkil ettiğini belirten avukat Efekan Kaptan itiraz edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bir devletin vatandaşına tuzak kurması düşünülemez. Bu husus hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. İsteyen herkes bu kararı emsal olarak kullanabilir. Özellikle İzmir'deki hız cezaları açısından, levhaların yetersizliği nedeniyle değer arz ediyor"