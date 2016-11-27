Tuzak cezaya iptal

Karayollarındakısa aralıklarla kurulan'tuzak radarlar' sebebiylekesilen aşırı hız cezalarımahkemelerden dönmeye başladı.İzmir Bornova'da bir otomobilesaatte 96 kilometre hızlaseyrederken, 199 lira paracezası uygulandı. Sürücü avukatıEfekan Kaptan aracılığıylacezanın iptali için 5'inci SulhCeza Hakimliği'ne başvurdu.İtirazı değerlendiren hakim,başvuruyu haklı bularak cezanıniptal edilmesine karar verdi.Mahkeme kararında, hız bölgesiuyarı levhasının sağ şeritte olup,bu şeritten kamyon gibi araçlarıngeçmesi halinde otomobil vebenzeri araçların sürücülerininlevhayı göremeyeceğini belirti.Ayrıca, "Tuzak kurarcasınaküçük tabelalarla hız bölgesisınırının ilanı günümüzdekiteknoloji göz önüne alındığındaçağdaş hukuk devletiningereklerine aykırı olduğundan,itiraz kabul edilmiştir" dedi.
'EMSAL OLACAK'
Kararın benzer şekilde ceza uygulanan herkese emsal teşkil ettiğini belirten avukat Efekan Kaptan itiraz edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bir devletin vatandaşınatuzak kurması düşünülemez. Bu husus hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. İsteyen herkesbu kararı emsal olarakkullanabilir. Özellikle İzmir'deki hız cezaları açısından, levhaların yetersizliği nedeniyle değer arz ediyor"
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