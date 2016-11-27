Türk denizaltısı derinden ilerliyor

Türk donanması için üretilen yeni nesil denizaltılar için dünya devi ThyssenKrupp Marine System'den lisans alan yerli sanayi, torpido kovanı imal ediyor. 2020 yılına yetişmesi planlanan Reis sınıfı su altı gemileri için dünyanın en büyük üreticisiyle anlaşma yapan Gürdesan, 68 metre boyundaki denizaltıların torpido kovanı, pervane şaftı ve hidrolik pistonları başta olmak üzere 492 parçasını Deniz Kuvvetleri'ne teslim edecek. 2026'ya kadar teslim edilmesi beklenen Reis sınıfı denizaltıların, yurtdışından alınan son proje olması ardından milli denizaltıya geçilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin milli denizaltı yapması için çalışmalar sürerken yurtdışından alınan son denizaltı projesinde Türk mühendis ve iş gücü katkısı her geçen gün artıyor. Pek çok ülke donanmasının kullandığı "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Yeni Nesil Denizaltı Projesi" kapsamında üretilecek 6 sualtı savaş gemisi, 2020'den itibaren Türk donanmasına katılacak. Gölcük'te yapılacak denizaltıların silah, savunma ve hareket gibi sistemlerini ise Türk kuruluşları üretecek. ASELSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK gibi kurumların yer aldığı yüklenici firmaların yanı sıra özel sektörden de Gürdesan, torpido kovanlarını ThyssenKrupp lisansı ile üretmeye başladı.

SİLAH SİSTEMİ TÜRK MALI

Dört denizaltının baş tarafında yer alan 8'er torpido kovanını üreteceklerini belirten Gürdesan yetkilisi Mustafa Gürsoy, "2025 sonuna kadar tüm gemilerin yetişmesi planlandığı için Alman yüklenici torpido kovanlarının imalatını bize verdi. 2 Alman mühendisin denetiminde çok hızlı şekilde yetiştireceğiz. Section 50 adlı torpido kovanları bittiğinde 180 ton ağırlığında 12 metre boyunda olacak. Yalova Altınova'daki tersanemizde üreterek Gölcük'teki askeri tersaneye denizden götürerek montajını yapacağız. ThyssenKrupp Marine System, Türk işgücü ve mühendisliğine güveniyor. Denizaltıların silah sistemlerinin ülkemizde yapılması geminin varlık amacı. Atılan bu büyük adımın ardından hedefimiz milli denizaltıyı yapabilecek imkan ve kabililiyeti kazanmak. Böylece denizaltılar yüzde 70-80 oranında yerli olacak. Torpido gruplarının yanı sıra denizaltının pervane sisteminin şaftı ve hidrolik pistonları gibi 19 tipte 492 piston imal edeceğiz" dedi.

4 MİLYAR DOLARLIK PROJE

3 okyanusta boy gösteren, Türk Deniz Kuvvetleri'ni gücüne güç katacak yeni nesil denizaltılar uluslararası denizcilik literatürüne Type-214TN (Turkish Navy) olarak geçecek. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (AIP) yeni tip denizaltıdan dünya üzerinde 36 tane bulunuyor. Sualtı savaş gemilerinin 6'sını da Türkiye yapacak. TCG Piri Reis denizaltısının Gölcük Tersane Komutanlığı'nda inşası sürüyor. Teslim edilecek ilk denizaltının adının TCG Pirireis olması planlanırken diğerlerinin TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis olması planlanıyor. TCG Piri Reis'in ilk kaynak törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da katıldı. Bu denizaltılar Akdeniz'i boydan boya sualtından geçebilecek ya da ABD'ye yakıt ikmali yapmadan gidip gelebilecek güçte. 3 hafta su altında kalabilen 68 metre boyundaki denizaltılarda 30-35 personel bulunacak. 250 metre derinliğe kadar inebilen su altı savaş gemisinin 8 torpido kovanından Harpoon füzesi de atılabiliyor. Projenin toplam 4 milyar dolara mal olması hedefleniyor.