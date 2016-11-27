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Sıfır 5 milyon gelir

Sıfır vergi 5 milyon gelir
Mevzuattaki boşluk nedeniyle yabancı bayrak taşıyan Türk ları için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Türk olmasına karşın yabancı bayrak taşıyan gemilere, çekmeleri için çalışma yapan Bakanlık, yeni tasarıyı bu hafta meclise sunuyor. Yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi, ÖTV'nin de sıfırlanması önerilen yeni tasarıyla yaklaşık 5 bin yatın Türk bayrağına geçmesi hedefleniyor. 100 bin dolar ve üzeri olan yabancı bayraklı bu teknelerin Türk bayrağına geçmesi halinde, yıllık ortalama 5 milyon liralık kazancının sağlanacağı öngörülüyor.

Betül ALAKENT
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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