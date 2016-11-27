Şekilleri değişti

Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen 'modifiye araç' fuarında otomobil meraklılarının ilginç tasarımları sergileniyor. Son model araçların şekilden şekile sokulduğu fuardaki ilginç tasarımlar büyük ilgi görürken fiyatları da dudak uçuklatıyor. Arabaların kaporta bölümünde ve iç donanımında yapılan eklemeler otomobilleri kişiye özel hale getiriyor. Araçlarda özellikle kapı, lastik gibi dıardaki parçalar değitirilirken içerlerinde ise müzik sistemleri. koltuklar yenileniyor. Yine birçok araç elektronik aksamlarla donatılırken yeni teknolojilerden de faydalanıyor. Birçok araç markasının sergilendiği fuarda özellikle Alman otomobil endüstrisinin büyük markaları ön palana çıkartıldı. Fuardaki araçların çoğu tek olarak üretiliyor.