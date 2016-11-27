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Projeli a 14 ayrı

Projeli yatırıma 14 ayrı destek
Bakanlar Kurulu kararına göre Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli lar 14 koldan lenecek. Ekonomi Bakanlığı belirlediği yatırımlar için firmaları davet edecek.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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