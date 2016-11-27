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esnafının yüzü gülüyor

Laleli esnafının yüzü gülüyor
Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin aşılarak yeniden ilişkilerin düzelmesiyle piyasasının hareketlendiğini söyledi. Eyyüpkoca, Laleli'de hacminin yüzde 25'lik iyileşme gösterdiğini bildirdi. Kriz döneminde Rusya ile yapılan ticaretin yüzde 20 seviyesine düştüğünü belirten Eyyüpkoca, rakamların inmesinde tek etkenin uçak krizi olmadığını da dile getirdi. Eyyüpkoca, "Uçak krizinden önce petrol fiyatlarının düşmesiyla alım güçleri de yüzde 60 düşmüştü" dedi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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