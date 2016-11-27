Laleli esnafının yüzü gülüyor

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin aşılarak yeniden ilişkilerin düzelmesiyle Laleli piyasasının hareketlendiğini söyledi. Eyyüpkoca, Laleli'de ticaret hacminin yüzde25'lik iyileşme gösterdiğini bildirdi. Kriz döneminde Rusya ile yapılan ticaretin yüzde 20 seviyesine düştüğünü belirten Eyyüpkoca, rakamların inmesinde tek etkenin uçak krizi olmadığını da dile getirdi. Eyyüpkoca, "Uçak krizinden önce petrol fiyatlarının düşmesiyla alım güçleri de yüzde 60 düşmüştü" dedi.
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