Etiketlere alış fiyatı yazılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, sebze ve meyvelerin perakendesatış noktalarında karekod künyeli olarakyer almaya başladığını belirterek, "Buuygulamayla kimin, nereden ne kadaramal aldığı ve bu malları ne kadara sattığıkamuoyunca da takip edilebilecek" dedi.Tüfenkci, uygulamanın pazar yerleri tümperakende noktalarını kapsayacağınısöyledi. bundan sonra ürünün künyesinde veetiketlerde alış fiyatı da açıkca belirtilecek.Tüketiciler, künyesiz malları 444 0 425numaralı Alo Hal hattını arayarakşikayette bulunabilecek.
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