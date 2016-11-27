Etiketlere alış fiyatı yazılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyvelerin perakende satış noktalarında karekod künyeli olarak yer almaya başladığını belirterek, "Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara sattığı kamuoyunca da takip edilebilecek" dedi. Tüfenkci, uygulamanın pazar yerleri tüm perakende noktalarını kapsayacağını söyledi. bundan sonra ürünün künyesinde ve etiketlerde alış fiyatı da açıkca belirtilecek. Tüketiciler, künyesiz malları 444 0 425 numaralı Alo Hal hattını arayarak şikayette bulunabilecek.