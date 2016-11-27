Çıraklık zorunlu eğitim oluyor

TBMM'de kabul edilen yasaya göre çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alındı. Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu eğitim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Özel barınma (yurt) hizmeti sunan kurumlar bundan sonra ruhsatı için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alacak.