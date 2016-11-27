Bedava uçak bileti

Hava taşımacılığı firması Ryanair,önümüzdeki 10 yıl içinde bedavauçacağını açıkladı. Firmanın CEO'suMichael O'Leary'nin dile getirdiği planagöre şirket uçuştan para almayacakancak taşıdığı yolcunun havalimanındayaptığı harcamadan yüzde alacak. Havayolculuklarında fiyatların düşeceğinibelirten O'Leary, tüm koltuklarındolacağını ve havalimanlarının perakendesatışlarının da artacağını dile getirdi.O'Leary, yakın gelecekte vergileri deazalacağını umduklarını belirtti.
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