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uçak bileti

Bedava uçak bileti
Hava taşımacılığı firması Ryanair, önümüzdeki 10 yıl içinde uçacağını açıkladı. Firmanın CEO'su Michael O'Leary'nin dile getirdiği plana göre şirket uçuştan para almayacak ancak taşıdığı yolcunun havalimanında yaptığı harcamadan yüzde alacak. Hava yolculuklarında fiyatların düşeceğini belirten O'Leary, tüm koltukların dolacağını ve havalimanlarının perakende satışlarının da artacağını dile getirdi. O'Leary, yakın gelecekte vergileri de azalacağını umduklarını belirtti.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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