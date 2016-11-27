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Ailevi sorun sebebi

Ailevi sorun tazminat sebebi
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, istifa dilekçesinde "ailevi nedenlerle" işten ayrıldığını belirten kadının, talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, kadının evlendiği için iş akdini feshettiğini belirtmese de evliliğin ailevi nedenlerden olması nedeniyle tazminat alabileceğini kararlaştırdı. Adıyaman'da yaşayan Y.K, evlendikten 7 ay sonra "şahsi-ailevi" sebeplerden dolayı kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek iş akdini feshetti. İş yerinden kıdem tazminatı alamayan Y.K, bunun için dava açtı. Dosya, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Daire, dava dilekçesinde çalışma hayatının evliliğe olumsuz yansıdığının belirtildiğine işaret edildi. Kararda, "Evlilikde ailevi sebepler arasında olduğundan kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir." denildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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