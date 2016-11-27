2017’de maaşlar artıyor

Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşı artarken çalışanlar içinde emeklilik maaşını artıracak sistem devreye girecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 3.73 oranında enflasyon zammına kavuşacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme gereğince yüzde 3 zamma kavuşacak. Ocak ayında memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı görünmüyor. Tüm emekliler Temmuz ayında ise ikinci bir zam alacak. Bunun da işçi ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 3.60'ı bulması bekleniyor. Memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 4 zam alacak. Enflasyonu 3.60 olması sebebiyle de Ocak zammından ötürü ayrıca 0.60'lık enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Bu arada prime esas kazanç üst limitinin asgari ücretin 7.5 katına çıkartılmasıyla tavandan prim yatıranların emekli maaşlarında yüzde 15'lik bir artış yaşanacak. Borçlanmalarda da tavan yükselecek.