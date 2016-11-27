2017’de maaşlar artıyor

Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşı artarken çalışanlar içinde emeklilik maaşını artıracak sistem devreye girecek. İşçi ve Bağ-Kuremeklileri Ocak'ta yüzde3.73 oranında enflasyon zammına kavuşacak. Memuremeklileriise toplusözleşmegereğinceyüzde 3zamma kavuşacak. Ocak ayında memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı görünmüyor. Tüm emekliler Temmuz ayında ise ikinci bir zam alacak. Bunun da işçi ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 3.60'ı bulması bekleniyor. Memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 4 zam alacak. Enflasyonu 3.60 olması sebebiyle de Ocak zammından ötürü ayrıca 0.60'lıkenflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Bu arada prime esas kazanç üst limitinin asgari ücretin 7.5 katına çıkartılmasıyla tavandan prim yatıranların emeklimaaşlarındayüzde 15'lik bir artışyaşanacak. Borçlanmalarda datavan yükselecek.
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