Zenginliğe giden yol

G3 Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik, ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkmak ve işsizlik sorununu çözmekte en önemli etken. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkeler. Tek bir girişimci, 10 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yüzden zenginlik ve refaha giden tek yol girişimcilik diyoruz" şeklinde konuştu.