Uçak bileti alana tren bileti hediye

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın demir yolları şirketi DeutscheBahn (DB) ile yaptığı işbirliği kapsamında yolcularına Almanya'da uçak bileti ile birlikte tren bileti de sunacak. Yolcuların Almanya'daki havalimanlarıyla şehir merkezleri arasında hızlı ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlayacak Rail & Flyhizmeti ile THY yolcuları seyahatlerinde 30 eurodan başlayan ücretlerle 5 bin600 DB tren istasyonu arasında kolayca seyahat etme olanağına kavuşacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen THY yolcuları, biletlerini alırken 'AlmanyaDemiryolu' seçimini yaparak seyahatlerine tren yolculuğu bölümünü ekleyebilecek.
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