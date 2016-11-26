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alana hediye

Uçak bileti alana tren bileti hediye
Türk Hava Yolları (), Almanya'nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn (DB) ile yaptığı işbirliği kapsamında yolcularına Almanya'da ile birlikte tren bileti de sunacak. Yolcuların Almanya'daki havalimanlarıyla şehir merkezleri arasında hızlı ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlayacak Rail & Fly hizmeti ile THY yolcuları seyahatlerinde 30 eurodan başlayan ücretlerle 5 bin 600 DB tren istasyonu arasında kolayca seyahat etme olanağına kavuşacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen THY yolcuları, biletlerini alırken 'Almanya Demiryolu' seçimini yaparak seyahatlerine tren yolculuğu bölümünü ekleyebilecek.

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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