Tüketici şikayeti 1 milyonu aştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, alışverişlerde yaşanan sorunlarınçözümü noktasında tüketici hakemheyetlerine başvuru sayısının Ekim ayıitibariyle 1 milyon 155 bin 273'e ulaştığınıbildirdi. Tüketicilerin mağduriyetlerinigiderme konusunda artık daha bilinçliolduğunu, bu nedenle de hakem heyetlerinebaşvuruların her geçen gün arttığını ifadeeden Tüfenkci, "Hakem heyetlerinde yılın 9ayında karara bağlanan şikayetlerin yüzde87'si tüketicilerin lehine sonuçlandı"dedi. Tüfenkci, bankacılık işlemlerineyönelik başvuruların yüzde 74 ileilk sırada yer aldığını söyledi.
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