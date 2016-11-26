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1 milyonu aştı

Tüketici şikayeti 1 milyonu aştı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışverişlerde yaşanan sorunların çözümü noktasında tüketici hakem heyetlerine başvuru sayısının Ekim ayı itibariyle 1 milyon 155 bin 273'e ulaştığını bildirdi. Tüketicilerin mağduriyetlerini giderme konusunda artık daha bilinçli olduğunu, bu nedenle de hakem heyetlerine başvuruların her geçen gün arttığını ifade eden Tüfenkci, "Hakem heyetlerinde yılın 9 ayında karara bağlanan şikayetlerin yüzde 87'si tüketicilerin lehine sonuçlandı" dedi. Tüfenkci, bankacılık işlemlerine yönelik başvuruların yüzde 74 ile ilk sırada yer aldığını söyledi.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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