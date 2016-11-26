Satılık Avrupa!

Krizdeki Avrupa çareyi vatandaşlık satmakta buldu. İspanya, Portekiz, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’dan sonra Malta da 250 bin euroluk tahvil alanı vatandaşı yapıp AB pasaportu veriyor. Parayı ise 5 yıl sonra geri almak mümkün
Yabancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, krizi para karşılığında vatandaşlık vererek aşmaya çalışıyor. Ev alana oturma izni veren Romanya, Portekiz ve İspanya ile devlet tahvili karşılığı vatandaşlık satan Macaristan ve Bulgaristan'a Malta da katıldı. Malta, 250 bin euro karşılığı tahvil alanı vatandaş yapıyor. Yaklaşık 1-2 ayda sonuçlanan program ile başvuru sahipleri ömür boyu geçerli daimi oturum sertifikası ve oturum kartı elde ediyor. Programa katılım için 250 bin euroluk Malta devlettahvili almak gerekiyor. Yapılan yatırım 5 yıl sonra geri alınabiliyor. Oturma izni, başvuru sahibininailesine de veriliyor.
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