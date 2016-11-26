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da maaş pazarlığı

Emeklilere u Başbakan Yıldırım çözecek. Bankalardan, maaşa göre promosyonda tekliflerini artırmaları istenecek. Yıldırım, ‘Yıl sonuna kadar bir esasa bağlayacağız’ dedi...

Promosyonda maaş pazarlığı
Memurlar gibi banka u almak isteyen emekliler için karar yakın. Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşına kadar promosyon konusunu çözüme kavuşturacak. Kısa süre içinde Türkiye Bankalar Birliği ile görüşecek olan Başbakan Yıldırım, promosyon teklifinin artırılmasını isteyecek. Ağırlıklı olarak promosyonun maaşa göre belirlenmesi üzerinde duruluyor. Tutar değişecek Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyonda 3 yıllık dönem için, maaşı bin liranın altında olanlara 120 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 250 lira, 2 bin liranın üstünde olanlara ise 450 lira rakamının ortaya çıktığını açıklamıştı. Ancak daha sonra bu tutarlarda artış olduğu kamuoyuna yansıdı. Bankaların promosyon için son teklifinin; maaşı bin liraya kadar olan emekliler için 330 lira, maaşı bin-2 bin lira arasında olan emekliler için 400 lira, aylık maaşı 2 bin liranın üstünde bulunanlar için ise 450 lira olduğu belirtiliyor.

GÖZLER BAŞBAKAN'DA
Başbakan Yıldırım, bankacılarla yapacağı görüşmede bu tutarların artırılmasını isteyecek. Emeklilere verilecek promosyon konusunda Bakan Müezzinoğlu'nun pası kendisine attığını belirten Yıldırım, "En fazla 3 yıl mevduat tutma süresini esas alarak bir formülde sona, neticeye yaklaşmış durumdalar. Onu da yıl sonuna kadar bir esasa bağlayacağız" diye konuştu. Anlaşmanın yapılmasının ardından emeklilerin promosyonu alması için 3 yıl süresince bankasını değiştirmemesi gerekecek.
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  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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