Her kriz bir fırsat doğurur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın çok kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum kapsamında düzenlenen panelde soruları yanıtlayan Albayrak, dünyanın çok ama çok kritik bir dönemden geçtiğini, çok büyük krizlerin içinde olduğunu ve daha büyüklere gebe bir süreçten geçtiğini ifade etti. Albayrak, 'Kriz eşittir fırsat' felsefesinden baktığımızda meseleye, her kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur. Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğer fırsatları değerlendirmek, oluşan alanları doğru şekilde kullanmaksa, bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu. Şu anki girişimci neslin son 100 yılın en kritik nesli olduğunu belirten Albayrak, 100 yıllık yeni bir kırılmanın tam eşiğindeyken müthiş fırsatlara gebe bir ekosistemle karşı karşıya olduklarını, bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.