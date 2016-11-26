Her kriz bir fırsat doğurur

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, dünyanın çok kritik birdönemden geçtiğini belirtti. Türkiye Odalarve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğündebu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleceğin GücüGirişimciler G3 Forum kapsamındadüzenlenen panelde soruları yanıtlayanAlbayrak, dünyanın çok ama çok kritik birdönemden geçtiğini, çok büyük krizleriniçinde olduğunu ve daha büyüklere gebe birsüreçten geçtiğini ifade etti. Albayrak, 'Krizeşittir fırsat' felsefesinden baktığımızdameseleye, her kriz kendi içinde birçok fırsatıdoğurur. Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğerfırsatları değerlendirmek, oluşan alanları doğruşekilde kullanmaksa, bugün çok doğru birdönemden geçiyoruz" diye konuştu. Şu ankigirişimci neslin son 100 yılın en kritik nesliolduğunu belirten Albayrak, 100 yıllık yeni birkırılmanın tam eşiğindeyken müthiş fırsatlaragebe bir ekosistemle karşı karşıya olduklarını,bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
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