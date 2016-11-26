‘Hayırlı Cuma’ indirimi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, ABD'de ortaya çıkan ve birçok mağazanın fiyatları düşürdüğü 'Black Friday' (Kara Cuma) gününe tepki olarak "Cuma günü'kara' değil,'hayırlı'dır" sloganıyla dün Başakşehir Store'da indirime gitti. Turunculacivertli kulüp, resmi mağazalarındaki tüm ürünlerde yüzde 25 indirim uyguladıklarını belirtti. Yapılan kampanya sosyal medyada da '#Cumalar Hayırlıdır' hashtagi ile duyuruldu.
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