75 milyarlık barış

Vergi ve prim borcundan idari para cezalarına, öğrenim ve harç kredilerinden trafik cezalarına milyonlarca mükellefin borçlarını yapılandırmasına olanak sağlayan düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi dün sona erdi. Başvurularını son güne bırakanlar için kolaylık sağlandı, tüm vergi daireleri dün akşam 21.00'e kadar yapılandırma başvurularını kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, başvurularda 22 Kasım itibarıyla 64 milyar liraya ulaşıldığını söyledi. Son gün rakamlarıyla 75 milyar liralık barış bekleniyor.