240 milyon doları köylüsüne bıraktı

Ağustos ayında 98 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Corona biralarını üreten Grupo Modelo şirketinin kurucusu İspanyol işadamı Antonio Fernandez Rodriguez, mirasını hemşehrilerine bağışladı. Fernandez, doğup büyüdüğü köyde yaşayan herkese kişi başı 3 milyon dolar miras bıraktı. İspanya'daki köyünde yaşayan 80 kişi bir anda dolar milyoneri oldu. 240 milyon dolarlık servetini bağışlayan Rodriguez hakkında konuşan bar sahibi Maximino Sanchez, "Hiç bu kadar paraya sahip olmamıştık. Antonio olmasa ne yapardık bilmiyorum" dedi. 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kalan, Cerezales del Condado köyünde doğan Rodriguez, yoksul bir aileden geliyordu.