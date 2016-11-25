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Yoksula !

Dünyanın en pahalı fiyatlarına sahip , ve gibi markaların ürünleri artık imha edilmeyecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Yoksula Prada!
Dünya jet sosyetesinin gözdelerinden olan Burberry, Chanel, Prada gibi markaların tekstil ürünlerinin leri yoksullara dağıtılacak. Tescilli Markalar Derneği'nin eski başkanlarından hukukçu Vehbi Kahveci, "5 yıl süren çabalarım sonuçlanmaya başladı" dedi. Artık taklit ürünlerin yakılmayacağını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyen Kahveci, bunun çanta ve ayakkabıyı kapsamayacağını, sadece tekstil ürünleri için uygulanacağını vurguladı. Kahveci, "Çünkü çanta ve ayakkabıda markayı gizlemek mümkün olmuyor. Bu da marka sahibine zarar veriyor" diye konuştu. Yakalanan taklit tekstil ürünlerinin üzerindeki markalar ve etiketler kesilecek, yerine bu amaçla kurulan Vektör Marka Ofisi'nin etiketleri dikilecek. Yakalanan tüm taklit ürünler artık bu markayla ihtiyaç sahiplerine verilecek.
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