Yoksula Prada!

Dünya jet sosyetesinin gözdelerinden olan Burberry,Chanel, Prada gibi markaların tekstil ürünlerinin taklitleri yoksullara dağıtılacak. Tescilli MarkalarDerneği'nin eski başkanlarından hukukçu Vehbi Kahveci, "5 yıl süren çabalarım sonuçlanmaya başladı" dedi. Artık taklit ürünlerin yakılmayacağını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyen Kahveci, bunun çanta ve ayakkabıyı kapsamayacağını, sadece tekstil ürünleri için uygulanacağını vurguladı. Kahveci, "Çünkü çanta ve ayakkabıda markayı gizlemek mümkün olmuyor. Bu da marka sahibine zarar veriyor" diye konuştu. Yakalanan taklit tekstil ürünlerinin üzerindeki markalar ve etiketler kesilecek, yerine bu amaçla kurulan VektörMarka Ofisi'nin etiketleri dikilecek. Yakalanan tüm taklit ürünler artık bu markayla ihtiyaç sahiplerine verilecek.
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