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Yeni tı gün sayıyor

Yeni metro hattı gün sayıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Üsküdar-Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı'nda deneme seferleri Ocak ayında başlayacak. Üsküdar ile Çekmeköy arasında ulaşımın süresini 27 dakikaya indirecek nun İspanya'da üretilen vagonlarından ikisi daha tırlardan alınarak dev vinçlerle raylara yerleştirildi. Böylece deneme seferinde kullanılacak aracın 6 vagonunun raylara indirilmesi 3 günde tamamlandı ve montaj aşamasına geçildi. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yeni metro tında 126 vagonla yolcu taşınacağını belirterek, "Bu hatta 20 kilometrede 16 istasyonda vereceğiz. Ocak ayında Yamanevler'e kadar deneme seferleri başlayacak. 2017 içerisinde de hattın tamamını hizmete açacağız" dedi.
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