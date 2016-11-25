Yeni metro hattı gün sayıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesitarafından yapımına devam edilen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'ndadeneme seferleri Ocak ayında başlayacak.Üsküdar ile Çekmeköy arasında ulaşımınsüresini 27 dakikaya indirecek metronunİspanya'da üretilen vagonlarından ikisidaha tırlardan alınarak dev vinçlerle raylarayerleştirildi. Böylece deneme seferindekullanılacak aracın 6 vagonunun raylaraindirilmesi 3 günde tamamlandı ve montajaşamasına geçildi. İBB Genel SekreteriHayri Baraçlı, yeni metro hattında 126vagonla yolcu taşınacağını belirterek, "Buhatta 20 kilometrede 16 istasyonda hizmetvereceğiz. Ocak ayında Yamanevler'e kadardeneme seferleri başlayacak. 2017 içerisindede hattın tamamını hizmete açacağız" dedi.
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