Öğrenciye çifte destek

Yurtlarda kalan öğrencilere çifte destek geldi. Yeni kanuna göre; Yüksek Öğrenim Kredive Yurtlar Kurumu yurtlarındaki öğrenciler ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarındaki öğrencilere beslenmeve barınma yardımı yapılabilecek. Bu yardım, bir öğretim yılında 9 ayıgeçemeyecek. Alacakların yeniden yapılandırılmasında vergi incelemesi ve tarhiyat aşamasında bulunanlardan, ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere, kanunun yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuru süresi getirildi.
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