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ye çifte

Öğrenciye çifte destek
Yurtlarda kalan lere çifte geldi. Yeni kanuna göre; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarındaki öğrenciler ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarındaki öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılabilecek. Bu yardım, bir öğretim yılında 9 ayı geçemeyecek. Alacakların yeniden yapılandırılmasında vergi incelemesi ve tarhiyat aşamasında bulunanlardan, ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere, kanunun yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuru süresi getirildi.
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