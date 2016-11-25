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Komando

Kabin görevlilerinin programları değişiyor. Artık ler; kutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensiplerini de öğrenecek

Komando Hostes
Uçaklarda uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü şartlara hazırlıklı olmak için alan kabin memurları, artık kutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensiplerini de öğrenecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) düzenlemelerine uyum kapsamında kabin ekibi talimatı hazırladı. Yeni talimata göre her bir için daha önceki talimat kapsamında düzenlenen eğitim sertifikaları, 8 Nisan 2017'ye kadar yeni sertifikalarla değiştirilecek. Yeni talimatta kabin ekiplerinin nitelikleri de sıralandı. Uçuş esnasında yaşanabilecek tıbbi acil durumlar, ilkyardım, yangın, duman gibi durumları yönetebilmek için eğitim alan kabin ekipleri; kutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensiplerini de öğrenecek.

CEVDET ÖZDEMİR
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