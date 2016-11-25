Komando Hostes

Uçaklarda uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü şartlara hazırlıklı olmak için eğitim alan kabin memurları, artıkkutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensiplerini de öğrenecek. SivilHavacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) düzenlemelerine uyum kapsamında kabin ekibi talimatı hazırladı. Yeni talimata göre her bir kabin memuru için daha önceki talimat kapsamında düzenlenen eğitim sertifikaları, 8 Nisan 2017'ye kadar yeni sertifikalarla değiştirilecek. Yeni talimatta kabin ekiplerinin nitelikleri de sıralandı. Uçuş esnasında yaşanabilecek tıbbi acil durumlar, ilkyardım,yangın, duman gibi durumları yönetebilmek için eğitim alan kabin ekipleri; kutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensiplerini de öğrenecek.
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