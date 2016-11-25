İş dünyasına AB şantajı

Türkiye’ye parlamento üzerinden baskı kurmaya çalışan Avrupa ekonomide de şantaja başladı. AB, rekabet kurallarına aykırı teşviklerle Avrupalı şirketleri Türkiye’deki yatırımlarından caydırmaya çalışıyor
Avrupa Parlamentosu'nda bağlayıcılığı olmasa da karar çıkararak aklınca Türkiye'yi dize getirmeye çalışan Avrupa, şimdi de ekonomi üzerinden şantaja girişti. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatta en güçlü sektörlerinden otomotiv, elektronik ve tekstil AB'deki lobilerin olumsuz faaliyetleri ile boğuşmaya başladı. Parlamento üyeleri Türkiye'ye ekonomi üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Ülkedeki yatırım algısını olumsuz yönde etkilemek için bizzat sahada yönlendirme yapmaya başladıkları öğrenildi. Türkiye'de önemli yatırımları olan Avrupalı şirketlere, "Yeni yatırımlarınızı Romanya ve Macaristan gibi AB ülkelerine kaydırın" mesajlarının iletilmeye başlandığı belirtiliyor.
REKABETE AYKIRI TEŞVİK
Macaristan, Romanya ve İtalya gibi ülkeler de rekabet kurallarına aykırı teşvik uygulamalarına start verdi. Bu ülkeler, yatırım yapan firmalara nakit destek vermeye başladı. Ticarette rekabet kurallarına aykırı olan bu teşviklerin alenen faaliyete geçirilmesi Türk iş dünyasında şaşkınlık yaratmış durumda. Otomotiv sektöründe önemli yatırımları bulunan işadamları AB'nin yürüttüğü lobi faaliyetlerinin yansımalarını reel ekonomide hissetmeye başlayabileceklerini dile getiriyor. İşadamları, "Tedarikçisi olduğumuz markanın yöneticileri bizden uzun vadede alımlarımızı Romanya ve Macaristan gibi ülkelere kaydırmak zorunda kalabiliriz. Bize bu konuda bir yönlendirme yapılıyor" diyor. Türk işadamları, AB'nin Türkiye'yi hedef aldığını, bu nedenle de siyasi ve ekonomik olarak şantaja başladığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, Avrupalı işadamları Türk ortaklarına 2017 siparişleriyle ilgili de baskı yapmaya başladı. Önümüzdeki yıl Türkiye'den yapılan siparişlerin azaltılabileceği imaları yapılıyor. Böylece AB şirketler üzerinden Türk reel sektörünü dolayısıyla da siyaseti etkilemeye çalışıyor.
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