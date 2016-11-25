İhracatçılar mutlu

Turizm ve ihracatı geliştirmek, yeni pazarlar oluşturmak için MENA Zirvesi'nin 2.'si Serik'te düzenlendi. 6 gün süren MENA Zirvesi'ne, 15 Körfez ülkesinden 40 gazeteci ve 240 seyahat acentesi katıldı. Şubat ayında yapılan mena ülkeleri ile 1. Mena Zirvesi ve Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Zirveleri etkilerini kısa süre içinde göstermiş ve turist sayısı ile ticaret hacminde artışlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Serik Belediyesi ev sahipliğinde yapılan MENA ülkeleri, İran, Helal Turizm ve Yaş Sebze Meyve İhracatçıları zirvelerinin ardından Ortadoğu ve Afrika'dan Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 10 artarken tarım alanında da olumlu geri dönüşler sağlanmıştı. 2016 yılı içinde 120 bin tondan fazla sebze meyve ihraç edildi. Turizm ve ticarette yeni alternatif pazarlar oluşturmak, bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek için düzenlenen Serik Belediyesi öncülüğünde, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Türk Hava Yolları (THY) ve Rixos Hotel's sponsorluğunda düzenlenen zirvede Katılımcılar 2000'e yakın karşılıklı görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından ilk imzalar atıldı. MENA Zirvesi Programı çerçevesinde Acente Sahiplerine ve gazetecilere Uçansu, Düden, Manavgat Şelalesi Kaleiçi Alışveriş merkezleri Serik Golf sahaları teleferik gibi bölgemizin turistik alanları doğal güzelliklerini yerinde tanıtıldı.
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