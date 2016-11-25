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Enerji zirvesine katılan , önemli açıklamalar yaptı

Bakan Albayrak müjdeyi verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Türkiye Enerji Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Ocak'ta yla ilgili önemli miz olacak" diyen Bakan Albayrak, yeni bir adım atacaklarını kaydetti. Bu konuda özel sektörü desteklediklerini belirten Albayrak, "Tek şartla; piyasa döngüsünü bizim aleyhimize bozmamak şartıyla. Doğalgaz depolamayı en uygun maliyetle yapacağız" şeklinde konuştu. BOTAŞ'ı da yeniden yapılandıracaklarını anlatan Albayrak, şunları kaydetti: "Sadece BOTAŞ'ı değil, kritik kurumların tamamını yapılandırmamız lazım. Tüm bu çerçeveyi Türkiye Petrolleri ve Enerji Bakanlığı çatısı altındaki tüm kurumlar olarak düşünmek lazım. Enerji piyasalarında önemli oyuncu olmak için kaynak rezervi ve kapasite gerekmiyor. Bunlar olmadan da önemli oyuncu olunabiliyor, buna şahidiz." Bakan Albayrak, Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını Türkiye'nin almasına ilişkin olarak da "Dünyanın büyüyen ekonomileri içerisinde yer alan bu kadar önemli bir örgütte bulunmaktan, katkı verip almaktan, olumlu bir gündemle desteklemekten, paydaşı olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.
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