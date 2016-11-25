Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak,7. Türkiye Enerji Zirvesi'ndeönemli açıklamalarda bulundu."Ocak'ta doğalgazdepolamaylailgili önemli müjdemiz olacak"diyen Bakan Albayrak, yeni biradım atacaklarını kaydetti. Bu konudaözel sektörü desteklediklerinibelirten Albayrak, "Tek şartla;piyasa döngüsünü bizim aleyhimizebozmamak şartıyla. Doğalgazdepolamayı en uygun maliyetleyapacağız" şeklinde konuştu.BOTAŞ'ı da yeniden yapılandıracaklarınıanlatan Albayrak,şunları kaydetti: "Sadece BOTAŞ'ıdeğil, kritik kurumların tamamınıyapılandırmamız lazım. Tüm buçerçeveyi Türkiye Petrolleri veEnerji Bakanlığı çatısı altındakitüm kurumlar olarak düşünmeklazım. Enerji piyasalarında önemlioyuncu olmak için kaynak rezervive kapasite gerekmiyor. Bunlarolmadan da önemli oyuncu olunabiliyor,buna şahidiz."Bakan Albayrak, Şanghayİşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün2017 dönem başkanlığınıTürkiye'nin almasına ilişkin olarakda "Dünyanın büyüyen ekonomileriiçerisinde yer alan bu kadarönemli bir örgütte bulunmaktan,katkı verip almaktan, olumlubir gündemle desteklemekten,paydaşı olmaktan memnuniyetduyarız" dedi.
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