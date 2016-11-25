Büyük adım

Serik Belediyesi, çok önemli bir adım attı. Yapımına başlanılan Asfalt Üretim Şantiyesi tamamlandıktan sonra saatte 60 ton asfalt üretileceği belirtildi. Serik Belediyesi tarafından 2016 yılı içerisinde Serik merkez ve çevre mahallelerinde 33 km 'SathiKaplamaAsfaltlama' çalışması, 6 kilometre İmar yolu, 4 kilometre kadastro yolu, 9 km parke yol ve kaldırım çalışması yapılırken 3 km de sıcak asfalt döküldü. Ayrıca muhtelif caddelerde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt çalışması için mekanik malzeme serilerek reglaj yapıldı.
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