Bakan Ağbal'dan ÖTV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal ÖTV zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağbal "Piyasadaki 40 bin TL'nin altındaki araçlarda vergi artışı olmadı" dedi. Bakan Ağbal ayrıca 40 ila 70 bin TL arasında araçlarda yüzde 60 olan oranın yüzde 50'ye düştüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal'ın açıklamalarından satır başları;

Çok değerli görüşler geldi, ÖTV ile ilgili. Sistemde şu aşamada değerlendirme sonucu karar yayınlandı. 1600 cm3'e kadar olan araçlarda yüzde 45'ten yüzde 60'a çıkardık.

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40 İLA 70 BİN TL ARASINDA ARAÇLARDA

Yeni sistemin temel özelliklerinden bir tanesi azalan oranlı sisteme geçilmesidir. Sektörle önemli değerlendirmelerde bulunduk. 40 ila 70 bin TL arasında araçlarda yüzde 60 olan oran yüzde 50'a düşüyor.Çıplak satış fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında yüzde 50'ye düşüyor. 40 bin TL'nin altındaysa vergi oranı yüzde 45'e düşüyor.



100 BİN TL'NİN ALTINDAYSA

İkinci grup 1600-2000 cm3 araçlar, 100 bin TL'nin altındaysa vergi oranı yüzde 100. 10 puan indirim yaptık. 2000 cm3 araçlarda fiyat aralığına gitmedik.Bu düzenlemede piyasadaki araçlara nasıl yansıyacak. 100 araçtan 96'sı 1600 cm3'ün altındaki araçlardan oluşuyor. Yüzde 3-3,5'luk kısmı üzerinde. Düşük fiyatlı araçlarda vergi düştü.

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40 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR

Fiyatı 40 bin TL'nin altında olan araçlarda vergi artışı olmadı. 100 araçtan 42'si vergisiz fiyatı 40 bin TL'nin altında. Piyasadaki 40 bin TL'nin altındaki araçlarda vergi artışı olmadı.

NE KADAR ZAM GELECEK

40 bin 1 lira olan araca 2 bin 300 TL zam gelmiş olacak. 70 bin TL olanın ise 4 bin 100 TL olacak. 40 bin ila 70 bin TL arasında olanlarda ise yüzde 40 oranında belirlenmiş oluyor.70 bin 1 lira olan bir aracın yeni vergili fiyatını karşılaştırdığımızda 12 bin 390 TL artış yaşanmış oluyor. Piyasada satılan 1600-2000 cc araçlarda şöyle bir dağılım söz konusu her 100 araçtan 34'ünün fiyatı 100 bin TL'nin altında.

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160200 CC ALTINDAKİ ARAÇLARDA

1600-2000 cc altındaki araçlarda 10 bin 280 TL oranında uygulanmış oluyor. Yüzde 66'sının fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde. 26 bin 550 TL artış yaşanacak. Etkisi kabaca yüzde 6 oranında.Yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Yasal düzenlemenin bir an önce yapılması konusunda sektörün yoğun bir talebi vardı. Bugün itibariyle de vergi oranlarını da düzenlemiş olduk. Azalan vergi oranlarına yönelik sistem var.

Öngörülebilirliği çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte yakın vadede otomotiv sektörü ile ilgili yeni düzenleme düşünmüyoruz. Yeni vergi düzenlemelerini yapma konusunda olumlu yaklaşımlarımız var. Türkiye önümüzdeki dönemde hibrit araç konusunda önemli bir noktaya gelecek.Bizim için otomotiv sektörü kritik bir sektör. Her türlü teşvik edici kararları alacağız. Amacımız yeni bir vergilendirme sistemine geçmekti. Piyasadaki anlık fiyat hareketlerini izlediğimizde bu artışın doğru olduğunu düşünüyoruz. Kanundan yetki almış olduk. Bu çerçevede yaptık.

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ÖTV BÜTÇEYE KATKISI

ÖTV düzenlemesinin bütçeye katkısı 3 milyar TL ama amaç gelir elde etmek değil, sistemin bozucu yapısını değiştirmek ve adaletli yeni vergileme sistemine geçmekti.