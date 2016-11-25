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desteği yeni yılda sürecek

Asgari ücret desteği yeni yılda sürecek
Hükümet, yatırım, istihdam ve üretimi artırmak için önemli bir adım daha attı. Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre; küçük ve orta ölçekli işletmeler için asgari ücret desteği 2017'de de devam ettirilecek. Halen bu destek çalışan başına 100 lira olarak uygulanıyor. Üretim sektöründe faaliyette bulunan şirket birleşmelerinde kurumlar vergisi 3 yıl indirimli olacak. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım teslimleri KDV'den muaf olacak.
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