Asgari ücret desteği yeni yılda sürecek

Hükümet, yatırım,istihdam ve üretimi artırmakiçin önemli bir adım daha attı.Damga Vergisi Kanunu ile BazıKanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair KanunTasarısı, TBMM Başkanlığı'nasunuldu. Tasarıya göre;küçük ve orta ölçekliişletmeler için asgari ücretdesteği 2017'de de devamettirilecek. Halen bu destekçalışan başına 100 lira olarakuygulanıyor. Üretim sektöründefaaliyette bulunan şirketbirleşmelerinde kurumlarvergisi 3 yıl indirimliolacak. Yatırım teşvik belgesikapsamındaki gayri maddi hakve yazılım teslimleri KDV'denmuaf olacak.
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