Türkiye’ye büyük görev

Türkiye, Şangay Beşlisi'nde Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye 'Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği' dememeli. Mesela, Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?" sözlerinin ardından, Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) ilk adım enerjiyle atılmış oldu. Türkiye'nin enerjideki stratejik konumu ve başarılı politikaları ilk kez üyeler dışında bir ülkeye başkanlık yolunu açtı. ŞİÖ Enerji Kulübü Dönem Başkanlığı, yalnızca üye ülkeler arasında Rus alfabesindeki sıralamasına göre dönüşümlü olarak üstleniliyordu. 22 Kasım'da yapılan toplantıda, örgütte diyalog partneri statüsü ile yer alan Türkiye'nin de savunduğu "Sadece üye ülkeler değil, tüm statülerdeki ülkeler de dönem başkanlığını üstlenebilsin" önerisi kabul edildi. Ayrıca, ülkelerin Rus alfabesine göre sıralı olarak dönem başkanlığı yerine, gündem esasına göre başkanlığın belirlenmesi de kararlaştırıldı. 2017 yılının dönem başkanının Türkiye olmasına oybirliği ile karar verildi. ŞİÖ'ye üye ülkeler, dünyada elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 36'sını, doğalgazın yüzde 23'ünü, ham petrolün yüzde 20.8'ini ve kömürün 60.25'ini karşılıyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Enerji Kulübü başkanlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dönem başkanlığı, enerji stratejilerimizin daha güçlü uygulanmasında, enerji işbirliklerimizin derinleşmesinde katkı sağlayacak"



KİMLER VAR?

Ana işbirliği konusu güvenlik olan ŞİÖ, ilk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından 'Şanghay Beşlisi' adıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirdi. Bugün örgütün 6 üyesinin yanı sıra 6 gözlemcisi ve 6 'diyalog ortağı' bulunuyor. ŞİÖ Enerji Kulübü ise; Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan, Pakistan, Belarus ve Sri Lanka'nın katılımıyla 2013'te kuruldu.