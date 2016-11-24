Sıfır faiz yarışı

Yıl sonu yaklaşırken, otomotivde çok avantajlı kampanyalar hazırlandı. Vergi artışından kurtulmak isteyenler için yılın son fırsatları şöyle:
Citroen: Binek modellerinde 30 bin lira, ticarilerde 25 bin lira 20 ay sıfır faize uzanan fırsatlar sunuyor.
Renault: Talisman, Yeni Megane HB ve Megane Sedan'da 24 bin lira için 24 aya kadar sıfır faiz uyguluyor. Ayrıca ek olarak 3 bin lira takas desteği sağlıyor.
Hyundai: i10'da 4 bin 700 liraya varan indirim var. i20'yi bin 750 lira nakit indirimi ve 20 bin lira 20 ay sıfır faizle, Tucson'u 2 bin liraya varan nakit indirimi ile sunuyor.
Opel: Insignia modeli için 30 bin lira 16 ay, Yeni Astra modeli için 20 bin lira 20 ay sıfır faiz kampanyası düzenliyor.
Peugeot: 208 ve 2008'de 20 bin lira için 20 aya varan sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. 308'de 30 bin lira 30 ay sıfır faiz seçeneği var.
Toyota: 6 bin liraya varan indirimlerin yanında, 3 ay boyunca yüzde 5 akaryakıthediyesi sunuyor.
Nissan: Nakit alımlarda 6 bin 500 liraya varan indirim sunuyor. Sıfır faiz imkanından Pulsar, Juke ve Micra'da 20 bin lira için 15 ay, X-Trail ve Qashqai'de 40 bin lira için 15 ay vadeli olarak faydalanılıyor.
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