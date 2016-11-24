Perakendeciler 2017’den umutlu

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Zafer Kurşun, Türk perakende sektörünün Avrupa ortalamasının içinde büyüdüğünü söyledi. Perakende Günleri'nde konuşan Kurşun, geçen bir yılda dünya ticaretinde bir düşüş yaşandığını, Brexit ve Trump gibi sürpriz gelişmelerin ortaya çıktığını belirterek, "Buna rağmen toplamda 800 bin istihdam yarattık. 2017'de rakamların pozitife döneceğini düşünüyorum" dedi.