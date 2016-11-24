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Ocak’ta maaşlar artacak

Ocak’ta maaşlar artacak
Promosyona kilitlenen 11.6 milyon emekli için ayı da yaklaşıyor. Ocak ayı ile birlikte hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri zamlı maaş alacak. 2016 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artışlarının yanında 100 liralık da seyyanen zamma kavuşmuştu. Bu artış sadece 2016 yılı için uygulandığından, 2017'de seyyanen zam olmayacak. 2017'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon rakamı kadar zam alacak. Tahmini enflasyona göre yapılan hesaplamalarda bu oran yüzde 3.73 olarak çıkıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme gereğince Ocak'ta yüzde 3 zam alacak. Emekliler 2017'nin ikinci zamlarını ise Temmuz ayında alacak. Burada memur emeklileri yüzde 4 artışa kavuşurken; SSK ve Bağ-Kur'lular için artışın yüzde 3.59 olması öngörülüyor.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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