Krediye erişim kolaylaşacak

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Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının büyük yenilikler getirdiğine dikkati çekerek, "KOBİ'lerin finansmana erişiminde çok önemli bir sayfa açtık" dedi. Yeni düzenlemenin detaylarına değinen Gergerli, şunları söyledi: "Hazinemiz 20 milyar liralık bir limit açıyor. KOBİ'lerin kefalet üst limiti 1.5-2.5 milyon liradan 3 milyon dolara çıkarıldı."
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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