Yol Durumu
  1. Kısmi çalışan yıllık izni ne zaman hak eder?
  2. Perakendeciler 2017’den umutlu

Krediye erişim kolaylaşacak

Krediye erişim kolaylaşacak
(KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının büyük yenilikler getirdiğine dikkati çekerek, "KOBİ'lerin finansmana erişiminde çok önemli bir sayfa açtık" dedi. Yeni düzenlemenin detaylarına değinen Gergerli, şunları söyledi: "Hazinemiz 20 milyar liralık bir limit açıyor. KOBİ'lerin kefalet üst limiti 1.5-2.5 milyon liradan 3 milyon dolara çıkarıldı."
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar