Fırsatçıların balonu patlayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kurdaki artış bahanesiyle, her ürüne spekülatörler tarafından zam yapılıp, piyasaların suni olarak şişirildiğini belirtti. "Piyasaları altüst eden fırsatçı spekülatörlerin balonları kısa sürede patlayacak, ekonomide yaşanan bu olumsuz süreç kısa süre sonra sonra erecek" diyen Palandöken, Türk ekonomisinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.